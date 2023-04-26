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Владелец грузовика заплатит 40 миллионов рублей за нарушение работы трамвайной линии в Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Владелец грузовика заплатит 40 миллионов рублей за нарушение работы трамвайной линии в Москве
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Владелец грузовика, который нарушил работу трамвайной сети на шесть с половиной часов, выплатит 40 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 26 апреля.

Сам инцидент произошел в ноябре 2021 года на Чертановской улице. Грузовик пересек трамвайные пути и оборвал контактную сеть. Из-за этого загорелась крыша проходившего мимо трамвая. В результате пожара никто не пострадал, однако движение на участке было нарушено на шесть с половиной часов.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Трамвайная сеть с 2021 года находится под началом Мосметро, в связи с чем юристы компании обратились в суд для возмещения ущерба. При расчете учитывалось количество отмененных рейсов, время задержки и число поездок, которые могли совершить пассажиры за отведенный срок. В результате сумма достигла почти 40 миллионов рублей, сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Похожая история произошла в центре столицы в начале 2023 года. Грузовик с подъемной люлькой проехал под контактной сетью трамвайных путей и оборвал ее. Инцидент попал на видео.

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