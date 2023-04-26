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Зеленский заявил о невозможности перемирия путем территориальных уступок

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Зеленский заявил о невозможности перемирия путем территориальных уступок
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметил невозможность заключения мира на условии территориальных уступок.

— Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года, — заявил Зеленский, чьи слова приводит РБК.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля провели телефонные переговоры. По мнению украинского лидера, эта беседа даст мощный толчок развитию отношений между двумя государствами.

Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров заявил, что украинский и китайский мирные планы нашли общие точки соприкосновения. При этом Киев от диалога с Пекином изначально не ожидал определенных договоренностей.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.

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