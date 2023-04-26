Подоляк обвинил США в утрате Украиной ядерного оружия

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Политика Соединенных Штатов и некоторых других западных государств, вынудивших Киев отказаться от ядерного оружия, привела к текущему конфликту на Украине. Об этом в среду, 26 апреля, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— К сожалению, Соединенные Штаты вместе с рядом стран Запада подталкивали Украину к отказу от ядерного и другого вооружения, чтобы обеспечить гарантированную безопасность и стабильность в регионе, — сказал он.

Впоследствии это, считает он, «привело к большой войне в Европе». При этом украинский чиновник предположил, что мира на европейском континенте можно достичь исключительно через вступление Украины в Североатлантический альянс, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна на текущий момент находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.