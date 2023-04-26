Рогов: Киев перебрасывает в Запорожскую область войска из Центральной Украины

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Военно-политическое руководство Украины перебрасывает личный состав своих Вооруженных сил в подконтрольную им часть Запорожской области. Об этом в среду, 26 апреля, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Переброска частей, в том числе, происходит из Полтавской и Черкасской областей, указал Рогов. При этом до этого ВСУ отдавали приоритет бригадам с Западной Украины, напомнил чиновник.

Он также добавил, что уже к концу текущей недели на линию фронта должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада, передает РИА Новости.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

При этом газета New York Times сообщила, что чиновники в США считают, что украинское наступление вряд ли приведет к существенному сдвигу в конфликте в пользу Киева.