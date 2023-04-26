Собянин рассказал о главных цифровых проектах в городском управлении

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Российская столица лидирует в мире по объему цифровых услуг. Только за 2022 год цифровая система mos.ru оказала 650 миллионов государственных услуг. Об этом в среду, 26 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, выступая с лекцией на тему «Сделано в Москве. Сделано для людей» в рамках просветительского марафона «Знание. Первые».

— Современный город не может жить без цифровой среды. Москва в этом плане — один из ведущих городов мира. По версии ООН, по цифровым услугам Москва — номер один в мире. Сегодня уже трудно представить себе Москву без цифровизации, без информационных технологий, — подчеркнул глава города.

Один из таких проектов — «Цифровой двойник города» на основе искусственного интеллекта. Благодаря развитию подобной технологии появляется «новое качество управления, проектирования, строительства, контроля над всем, что происходит на территории города».

На сегодняшний день «Цифровой двойник города» считается одним из лучших проектов в мире, при этом он сделан полностью на основе отечественных технологий, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в столице завершится строительство 30 станций, что позволит 90 процентам москвичей жить возле метро.