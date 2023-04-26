В Коломне частично обрушился корпус областной больницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, Коломна, улица Октябрьской Революции, 318 Карта всех событий

В Коломне в Московской области частично обрушился корпус здания 2-й Коломенской областной больницы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что в последнее время в этом здании производился капитальный ремонт. Сейчас на месте работают оперативные службы. Руководство больницы в курсе о произошедшем, оно принимает все возможные меры.

Пока данных о том, что при обрушении мог кто-то пострадать или погибнуть, не поступало. Здание расположено по адресу улица Октябрьской Революции, 318, корпус 2.

19 апреля в Нью-Йорке, в одном из главных городских районов (Манхэттен), обрушилось здание крытой парковки. Погиб как минимум один человек, пострадавшие находятся в больницах. О причинах обрушения до сих пор ничего не известно.

9 апреля по французском городе Марсель обрушился жилой дом. По данным мэрии, городские власти работают в координации с правоохранительными органами и спасательными службами. Причина обрушения выясняется. Мэр порекомендовал жителям избегать района, в котором произошло обрушение дома.