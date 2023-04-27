Главные новости к утру 27 апреля

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава МЧС России Александр Куренков вылетели в поселок Сосьва, где за последнее время огонь уничтожил больше 120 домов. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

Американский президент Джо Байден снова засветил перед журналистами шпаргалку. Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем, Байден случайно показал бумажку с вопросами, которые были написаны буквально по слогам.

Павел Добрянский, третий помощник капитана судна «Амур», был признан виновным в столкновении с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару», в результате которого погибли трое из пяти японских рыбаков. Однако его освободят. Иммиграционная служба начнет процедуру по его депортации, сообщил судья окружного суда Асахикава.

Рэпер Прас Мишель, обладатель премии «Грэмми», был признан виновным по 10 пунктам обвинения в международном заговоре против правительства США, сообщает телеканал CNN.

В России подали первый иск к американской фармацевтической компании Johnson&Johnson. Иск подали представители Общественной потребительской инициативы (ОПИ) в Кунцевский районный суд. ОПИ обвинила компанию в продаже в России детской присыпки с тальком, который может вызывать рак, призвала запретить его продажу и изъять из оборота.