Медик Катулин рассказал о главных причинах гибели военнослужащих в зоне СВО

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Больше половины смертей в зоне спецоперации на Украине происходят не из-за жизнеугрожающих ран. Об этом рассказал руководитель учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

— Сегодня статистика грустная: за последние пять лет в нашей стране погибло более 85 тысяч человек в ДТП. Грустна она и по части СВО: более 30 процентов ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 процентов всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений, — отметил он.

По словам Катулина, основными проблемами в сфере медицинского обеспечения в зоне СВО остаются уровень подготовки в области оказания первой помощи и возможность быстро доставить раненых в госпиталь. При этом данные проблемы уже решаются, видны позитивные изменения, передает РИА Новости.

Чаще всего военным врачам приходится иметь дело с минно-взрывными травмами. Об этом рассказал медик по имени Евгений с позывным «Шаман», работающий в регионе, где проводится специальная военная операция.