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Помещение для районных организаций ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы

Араз Салехов
Город
Помещение для районных организаций ветеранов отремонтировали на северо-западе Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Героев Панфиловцев, 9к5 Карта всех событий

На северо-западе города отремонтировали помещение для районных организаций, входящих в состав Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов округа. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы.

— При проектировании помещения были учтены специфика деятельности совета и пожелания ветеранов. На небольшом пространстве удалось разместить все необходимое для эффективной деятельности организации, — сказал заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Михаил Лачинов.

В здании заменили инженерные коммуникации, выполнили отделочные работы, оборудовали зал для мероприятий. Оно находится по адресу: улица Героев Панфиловцев, дом 9, корпус 5, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно завершился капитальный ремонт помещения площадью почти 132 квадратных метра, предназначенного для совета ветеранов бывшего автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). В его составе — 1,7 тысячи человек, в том числе почетные доноры, ветераны Великой Отечественной войны и труда, труженики тыла.

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