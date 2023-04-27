Три сезонных торговых объекта для продажи арбузов и дынь появятся в центре Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На городские торги выставили права на размещение в ЦАО трех сезонных торговых объектов для продажи арбузов и дынь. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Город регулярно выставляет на торги права на ведение торговой деятельности в нестационарных торговых объектах. Это позволяет предпринимателям открывать и развивать бизнес в общественных местах с высокой посещаемостью, — сказал он.

Уточняется, что предприниматели смогут продавать дыни и арбузы с августа по сентябрь. С ними будут заключены договоры на пять лет. Участие могут принять представители малого бизнеса. Заявки принимают до 12 мая, аукцион пройдет 17 мая на электронной торговой площадке «Росэлторг», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также город выставил на торги права на размещение четырех мобильных тележек с мороженым в трех поселениях ТиНАО. Две из них установят в поселении Московском в разных частях парковой зоны «Филатов луг», еще одну — в поселении Внуковском у входа в парк «Рассказовка». Четвертая тележка появится в поселении Кокошкино рядом со станцией МЦД-4.