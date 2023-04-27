Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в ожидании апелляции в 102 года

Лейла Алиева
В мире
Старейший из осужденных нацистов Йозеф Шютц умер в ожидании апелляции в 102 года
Фото: Youtube / FRANCE 24 English

Старейший из осужденных нацистов, бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц скончался в возрасте 102 лет. Об этом сообщает издание ABC News.

Мужчина был осужден по более 3,5 тысячи пунктам обвинения за службу охранником в нацистском концлагере во времена Второй мировой войны, однако в тюрьму он так и не попал из-за рассмотрения апелляции.

Шютц отрицал работу в концлагере Заксенхаузен, но государственный суд в Нойруппине решил, что документы с именем, датой и местом рождения мужчины подтверждают, что он был завербованным членом военизированного крыла нацистской партии.

— Вы добровольно поддержали это массовое истребление своей деятельностью. Вы наблюдали, как депортированных людей жестоко пытали и убивали там каждый день в течение трех лет, — заявил во время заседания председательствующий судья Удо Лехтерманн.

Как пишет ABC News, преступник так и не получил заслуженного наказания, так как не дожил до окончательного решения суда.

Нацизм Смерть Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте