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Назван срок, отпущенный Западом Зеленскому для победы в конфликте

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Назван срок, отпущенный Западом Зеленскому для победы в конфликте
Фото: flickr/european_parliament

У президента Украины Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата. Об этом заявил бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси в статье в газете The Scotsman.

— Если Украина не победит Россию в ближайшие шесть месяцев, Запад, вероятно, окажет давление на президента Владимира Зеленского, чтобы тот провел переговоры с Путиным, — сказал он.

Эксперт уверен, что Зеленский знает об усталости США и Евросоюза от военных действий на Украине. Западные страны, подчеркнул Уилласи-Уилси, крайне обеспокоены политическими и экономическими последствиями конфликта для своих стран, передает издание.

Подполковник Вооруженных сил США Тони Шаффер считает, что Зеленский пытается завлечь в конфликт НАТО, используя ситуацию вокруг возможного контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинский лидер прибегнул к тактике «беспомощной барышни» и постоянно говорит о нехватке оружия, чем и пытается заставить НАТО и союзников напрямую участвовать в конфликте.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

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