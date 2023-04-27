Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогов заявил о подготовке ВСУ серии отвлекающих маневров перед контрнаступлением

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов заявил о подготовке ВСУ серии отвлекающих маневров перед контрнаступлением
Фото: president.gov.ua

Перед началом контрнаступления украинская армия готовит несколько отвлекающих маневров. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области. У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта, — отметил он.

Одним из отвлекающих маневров, по мнению Рогова, станет разведка боем при помощи небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп. Они попытаются переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области, передает РИА Новости.

Представитель батальона «Азов»* Богдан Кротевич в интервью The Washington Post заявил, что во время контрнаступления Украина использует тактику захвата небольших городов РФ, чтобы вернуть себе территории.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Украина Спецоперации Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте