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Перед началом контрнаступления украинская армия готовит несколько отвлекающих маневров. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— ВСУ готовят серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области. У меня практически нет сомнений, что основной удар придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе, попутно осуществляя обстрел западного участка Запорожского фронта, — отметил он.

Одним из отвлекающих маневров, по мнению Рогова, станет разведка боем при помощи небольших десантных и диверсионно-разведывательных групп. Они попытаются переправить через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара в Запорожской области, передает РИА Новости.

Представитель батальона «Азов»* Богдан Кротевич в интервью The Washington Post заявил, что во время контрнаступления Украина использует тактику захвата небольших городов РФ, чтобы вернуть себе территории.

*Запрещенная в России террористическая организация.