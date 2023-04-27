Бывшие магазины Zara под новым брендом Maag открылись в нескольких столичных ТЦ

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В нескольких крупных столичных торговых центрах в четверг, 27 апреля, открылись магазины Maag. Они стали заменой торговых точек Zara, которые ушли с российского рынка.

Кадрами с торжественного открытия одной из новых точек делится Telegram-канал IZ.ru.

Накануне первый магазин под брендом Maag открылся в столице на пересечении Неглинной улицы и Кузнецкого моста. По информации с официального сайта новой сети торговых точек, он будет работать с 10:00 до 22:00.

27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ «Авиапарк». Также свою работу должны начать Dub и Vilet. Информацию о планах открытия Maag в торговых центрах Vegas в четверг также подтвердили источники в Crocus Group

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».