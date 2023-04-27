Вместе с Блиновской на границе с Белоруссией задержали еще двух человек

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

На границе с Белоруссией вместе с блогершей Еленой Блиновской задержали еще двух мужчин. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— На контрольном посту пограничного управления в Смоленской области были задержаны три гражданина РФ, — говорится в опубликованном СК видео задержания Блиновской.

Блиновскую задержали утром 27 апреля во время попытки пересечь границу РФ. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей. Уточняется, что, получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не стала переходить на общую систему.

Покинуть страну блогер пыталась и через Казахстан. В СМИ сообщают, что знаменитость могли предупредить о возможном задержании, поэтому она решила сбежать на арендованном автомобиле.