Назван топ-3 нарушений среди дачников

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Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко назвал основные нарушения среди дачников.

Он отметил, что чаще всего дачников штрафуют за несоблюдение мер пожарной безопасности. Многие сжигают траву и листья на участке, а также не соблюдают правила пользования мангалом.

По словам эксперта, также часто обращаются из-за проверок борщевика. В этом случае штрафы составляют сотни тысяч рублей на территориях общего пользования.

— А также все, что связано с вопросами землепользования, ограждений, шлагбаумов, — добавил Рыбченко в комментарии НСН.

Эксперты напоминают, что МЧС России разрешило сжигать листья можно в пятнадцати метрах от построек вместо ранее регламентированных 50. Дачникам можно пользоваться мангалом при условии соблюдения расстояния в пять метров от любых построек, передает ФАН.

Россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений. В случае серьезных нарушений человека могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.