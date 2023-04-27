Назван топ-3 нарушений среди дачников
Руководитель юридической приемной Московского союза садоводов Ваге Рыбченко назвал основные нарушения среди дачников.
Он отметил, что чаще всего дачников штрафуют за несоблюдение мер пожарной безопасности. Многие сжигают траву и листья на участке, а также не соблюдают правила пользования мангалом.
По словам эксперта, также часто обращаются из-за проверок борщевика. В этом случае штрафы составляют сотни тысяч рублей на территориях общего пользования.
— А также все, что связано с вопросами землепользования, ограждений, шлагбаумов, — добавил Рыбченко в комментарии НСН.
Эксперты напоминают, что МЧС России разрешило сжигать листья можно в пятнадцати метрах от построек вместо ранее регламентированных 50. Дачникам можно пользоваться мангалом при условии соблюдения расстояния в пять метров от любых построек, передает ФАН.
Россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений. В случае серьезных нарушений человека могут оштрафовать или даже отправить за решетку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала адвокат Елена Пономарева.