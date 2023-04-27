Выставка «Парад «Побед» откроется на ВДНХ 28 апреля

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

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В Музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ 28 апреля откроется выставка «Парад «Побед», приуроченная к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Экспозиция расскажет о трудовом подвиге автозаводцев во время Великой Отечественной войны. Посетители узнают, как на заводе имени В. М. Молотова был разработан гражданский автомобиль в условиях, когда предприятие было практически стерто с лица земли в июне 1943-го.

Кроме того, будут представлены материалы о первых закрытых показах образцов ГАЗ М-20 в Кремле, совершенствовании машины и серийном производстве, а также создании специальных модификаций и легендарной гоночной команде «Торпедо-ГАЗ», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что порядка 450 предметов покажут в главной экспозиции года в Музее космонавтики. Среди них подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, инструменты специального внеземного назначения, исторические документы и многое другое.