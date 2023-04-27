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В Кремле назвали «желтыми измышлениями» информацию о попытке покушения на Путина с дрона

Никита Худяков
Общество
В Кремле назвали «желтыми измышлениями» информацию о попытке покушения на Путина с дрона
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кремль не знаком с публикациями о том, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на президента России Владимира Путина с помощью дрона. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Нет, мы не знакомы с этими публикациями. Сейчас много таких разных «желтых измышлений». Это не повод со всем этим знакомиться, — цитирует его слова ТАСС.

Ранее газета Bild заявила, что спецслужбы Украины пытались организовать покушение на президента России при помощи дрона-камикадзе. По данным издания, 23 апреля на Украине запустили беспилотник с дальностью полета до 800 километров, но он потерпел крушение.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что глава НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит генсека Североатлантического альянса ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.

Украина Дмитрий Песков Владимир Путин Беспилотники
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