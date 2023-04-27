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В Кремле пригрозили ответными мерами на высылку российских дипломатов

Полина Пашкина
В мире
В Кремле пригрозили ответными мерами на высылку российских дипломатов
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Высылка российских дипломатов из Евросоюза — кампания, которая «не может оставаться» без какой-то взаимности. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, высылка депутатов стала шагом к ухудшению отношений стран.

— Все деградировало до возможных минимумов. Каждый такой шаг, как очередная высылка дипломатов, сужает базу для продолжения дипломатических отношений как таковых де-факто. Ну и, конечно, не может оставаться без какой-то взаимности, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Пресс-секретарь отметил, что кампания по высылке из Европы российских дипломатов — шаг, провоцирующий к дальнейшей деградации взаимоотношений стран.

Во вторник, 25 апреля, Швеция приняла решение о том, что пяти послам из России необходимо покинуть страну. Такую меру обосновали якобы осуществляемой ими деятельностью, которая «несовместима с Венской конвенцией о дипломатических отношениях».

Аналогичное решение приняло и Министерство иностранных дел Германии. Представители ведомства заявили, что задачей высылки российских дипломатов с территории ФРГ было уменьшение присутствия российских спецслужб. Похожую причину назвали и в Норвегии. Эту страну покинут 15 российских послов.

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