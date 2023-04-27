Взрыв на территории ТЭЦ прогремел в петербургском Павловске

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

Взрыв неустановленного устройства произошел на территории ТЭЦ в Павловске. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

— 26 апреля рядом с заброшенным зданием в городе Павловске на территории ТЭЦ произошел взрыв неустановленного устройства, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В текущий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи проводят осмотр места.

20 апреля в Белгороде прогремел взрыв. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что две женщины пострадали при взрыве в столице региона. Он рассказал, что одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая получила ссадины — она от госпитализации отказалась. Глава Белгородской области добавил, что разрушения выявлены в четырех квартирах дома по улице Шаландина.