Сумки и именной ноутбук: МВД опубликовало новые кадры обысков у Елены Блиновской

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

МВД РФ в четверг, 27 апреля, опубликовало новые кадры обысков в особняке блогерши Елены Блиновской, которая подозревается в уклонении от уплаты крупной суммы налогов.

На видео показана гардеробная знаменитости, именной ноутбук, золото, бриллианты, а также множество дорогих сумок и аксессуаров.

На кадрах другого видео обысков можно увидеть автомобили блогерши. В ее гараже стоят внедорожники Lamborghini Urus почти за 50 миллионов рублей и Range Rover, стоимость которого варьируется от 23 до 32 миллионов рублей.

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Блиновская была задержана утром 27 апреля при попытке пересечь границу. Видео задержания опубликовал СК РФ. Причиной стало уголовное дело, которое возбудили из-за неуплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей.

Получая доход, превышающий лимит упрощенной системы налогообложения, она не захотела переходить на общую систему. При этом 43 миллиона рублей из них Блиновская легализовала.

Известно, что покинуть страну блогерша пыталась и по воздуху: у нее были куплены билеты в Казахстан. В СМИ сообщают, что неизвестные предупредили женщину о возможной попытке задержания, она решила сбежать на арендованном автомобиле.