Новостройку введут в этом году по программе реновации в Грайвороново

Фото: Департамент строительства города Москвы

В квартале 90а Грайворонова района Текстильщики в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. Для переезда участников программы реновации предусмотрено 140 квартир. Однокомнатных — 60, две из которых предназначены для комфортного проживания маломобильных жильцов. Двухкомнатных — 40, трехкомнатных — 40, две из которых для маломобильных граждан. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы.

— Уже завершены монолитные работы, ведется монтаж кровли, каменная кладка наружных и внутренних стен, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Как отметили в столичном Департаменте строительства, односекционный дом возводится по индивидуальному проекту. Здание будет оформлено в трех ярких цветах: фасад облицуют белой керамогранитной плиткой и клинкерной плиткой терракотового оттенка. Акцентами будут служить металлические корзины под кондиционеры темно-коричневого цвета. Дом спроектирован с учетом окружающей застройки, поэтому такое решение не только придаст ему индивидуальность, но и позволит гармонично вписать дом в окружающую застройку.

Под территорией дворового пространства новостройки расположится подземный паркинг на 64 машино-места, спуститься в который можно будет прямо из дома — на лифте, спускающемся на минус 1-й этаж.

Первый этаж сделают нежилым — здесь откроются магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

В здании установят четыре лифта — два грузоподъемностью 1000 килограммов и два грузоподъемностью 630 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Во дворе для детей установят две детские площадки с безопасным резиновым покрытием, а также возведут воркаут-зону и место для тихого отдыха, высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.