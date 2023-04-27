Брат Блиновской сообщил, что блогерша не могла умышленно не платить налоги

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Блогершу Елену Блиновскую заподозрили в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Ее брат Александр отметил, что не верит в то, что она совершила преступление сознательно.

Он подчеркнул, что, возможно, это неумышленная ошибка.

В комментарии «360» он сообщил, что встречался с сестрой примерно две недели назад, она не сообщала ни о каких конфликтах или преследованиях. Александр добавил, что его очень удивила новость о задержании сестры.

— Трудно найти идеальных. <…> Глобально, думаю, она очень хорошо платила (налоги — прим. «ВМ»). Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли, к чему, — подчеркнул мужчина.

Александр также отметил, что его сестре удалось создать успешный бизнес, услуги пользовались спросом.

27 апреля известную блогершу и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело, передает Nation news.

Позже МВД опубликовало видео обысков в доме блогера.

В комментарии «Вечерней Москве» Юрист Дмитрий Краснов рассказал, что грозит Блиновской за неуплату налогов почти на миллиард рублей.