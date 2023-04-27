Фото: Департамент строительства города Москвы

При строительстве нового корпуса детской больницы св. Владимира применяются самые передовые технологии.

— Застройщик АНО «РСИ» для воздушного сканирования использует технологичный дрон с заданной периодичностью вылета, для наземного — лазерный электронный тахеометр. Результаты в виде облака точек отражаются в информационной системе, где системно производятся оценки отклонений. Сочетание технологий ТИМ, беспилотника и «цифрового двойника» помогает получать объективные данные на всех этапах проекта — от планирования и строительства до эксплуатации, — сообщил в интервью «Вечерней Москве» руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках оснастят по последнему слову техники. Помимо современного медицинского оборудования, способствовать лечению будет и специальная среда, которую создадут в больнице. Чтобы время протекало веселее, для маленьких пациентов в корпусе будут организованы многочисленные игровые пространства. А на всех этажах будут открыты Family room — комнаты отдыха для родителей. Также на каждом этаже предусмотрены отдельные помещения для общения пациентов с врачами. Специальные зоны отдыха обустроят и для медицинского персонала. Большие открытые внутренние пространства и светлый холл со стеклянной крышей сделают новый корпус одним из самых красивых и уютных медицинских учреждений Москвы. Внутренняя планировка комплекса будет выполнена с учётом современных требований медицинской логистики.

— Готовность объекта составляет 15 процентов, сейчас строители возводят монолитные конструкции здания. Под одной крышей будут сосредоточены все виды диагностики и терапевтических процедур, что позволит избегать перемещения пациентов в другие корпуса больницы. В новом здании будет 482 койки, что позволит значительно увеличить мощность детской больницы св. Владимира, в т. ч. за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара, — также рассказал Рафик Загрутдинов.

Маленькие пациенты будут размещаться в палатах малой вместимости, где есть все необходимое для комфортного совместного пребывания ребенка и мамы. В частности, предусмотрены отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате — душ и телевизор. Будут и палаты самостоятельного пребывания для детей более старшего возраста — так называемые подростковые палаты.

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