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Песков не стал комментировать информацию об увольнении замглавы Минобороны

Полина Пашкина
Общество
Песков не стал комментировать информацию об увольнении замглавы Минобороны
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Информация о якобы увольнении заместителя главы Министерства обороны Российской Федерации Михаила Мизинцева является темой военного ведомства, поэтому в Кремле не могут ее прокомментировать. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Сведения о том, что Мизинцев якобы уволен со своей должности, ранее появились в Сети с подачи военного журналиста Александра Сладкова.

— Нет, не могу ничего по этому поводу сказать, это тема Министерства обороны, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Песков также прокомментировал информацию, что украинские спецслужбы якобы пытались совершить покушение на Владимира Путина с помощью дрона. По словам пресс-секретаря Кремля, «сейчас много таких разных желтых измышлений», но это не является основанием для ознакомления со всеми ними.

Комментируя прибытие главы НАТО Йенса Столтенбера в Киев, Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей специальной военной операции.

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