Москвичи недополучили около 60 часов солнечного света за февраль и март этого года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период с января по март в продолжительность солнечного сияния в столице фиксировалась ниже нормы, поэтому граждане недополучали около 30 часов солнечного света ежемесячно. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 27 апреля.

— Нынешний год достаточно мрачноватый. Дело в том, что существуют нормы продолжительности солнечного сияния. В январе было всего 65-67 процентов от той продолжительности сияния, которая бывает обычно. В феврале обычно 72 часа наблюдается солнечное сияние, а было только 40, в марте — 128 часов должно, а было 95, — отметил он.

При этом апрель в столице выдался солнечным. В начале мая станет известно, смог ли он побить рекорд по продолжительности солнечного сияния, передает ТАСС.

Также Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что погода на текущей неделе будет заметно опережать свое климатическое развитие. По его словам, она будет похожа на майскую.

На первомайские праздники в Москве похолодает, будут идти небольшие дожди. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. По его словам, в субботу, 29 апреля, возможны заморозки в ночные часы.