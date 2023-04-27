Крокусы, нарциссы и виолы: в Московском зоопарке приступили к озеленению территории

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

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Садово-парковый отдел Московского зоопарка приступил к озеленению территории. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Первым этапом озеленения стала подготовка нескольких тысяч виол для размещения на всей территории: около двух тысяч подвесных кашпо и более шести тысяч цветов для высаживания в грунт.

— Виола выбирается сразу по ряду причин. Она неприхотлива, погодоустойчива и очень красива, со множеством цветовых вариаций. Этот цветок способен перенести даже выпадение снега, что, к сожалению, не редкость в апреле, — говорится в сообщении пресс-службы.

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В рамках второго этапа на всей территории зоосада оживают крокусы, нарциссы и другие луковичные цветы, посаженные заблаговременно. Также идет дополнительное высаживание декоративных кустарников, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

25 апреля в Москве начался сезон цветения сакуры. Насладиться уникальными видами можно в Ботаническом саду имени Цицина. Здесь высажено более 50 деревьев прямиком из Японии.