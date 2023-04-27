В Петербурге вновь появится сад Хаяо Миядзаки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Знаменитый сад Хаяо Миядзаки, который закрылся в июне прошлого года на Биржевой линии, откроется на новом месте в Петербурге. Создатели волшебного пространства — труппа уличного театра «Небесные бродяги» — намерены разбить новый сад во дворе Гатчинской улицы, 23–25.

Как рассказали организаторы, они планируют озеленить территорию и заселить ее множеством самых разных персонажей из произведений Хаяо Миядзаки.

Ранее на территории сада высаживали не только цветы и дикие травы, но и съедобную зелень с овощами. Теперь же организаторы отказались от съедобных культур, так как они пока не изучили, какой является почва на новой территории.

В их планах — посадить как можно больше цветов, а также быстрорастущих растений, передает газета «Петербургский дневник».

До этого стало известно, что в Петербурге началось цветение сакуры в парках. Горожане устроили многочисленные фотосессии по этому поводу, сообщает издание «Невские новости».

Садово-парковый отдел Московского зоопарка приступил к озеленению территории. Первым этапом озеленения стала подготовка нескольких тысяч виол для размещения на всей территории: около двух тысяч подвесных кашпо и более шести тысяч цветов для высаживания в грунт.