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Подмосковный омбудсмен Мишонова напомнила родителям о правилах детской безопасности

Ирина Игнатенко
Общество
Подмосковный омбудсмен Мишонова напомнила родителям о правилах детской безопасности
Фото: detimo.mosreg.ru

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова попросила взрослых не терять бдительность в дни майских праздников и внимательно следить за детьми.

Мишонова напомнила, что риск утонуть, потеряться в лесу, получить ожоги — самые серьезные угрозы для жизни и здоровья детей в праздничные дни. Она подчеркнула, что важно следить за тем, чтобы во время отдыха на природе дети не подходили близко к костру, не трогали средства для розжига.

Также Ксения Мишонова напомнила о защите детей от укусов клещей и посоветовала одевать детей в яркую одежду, светлых тонов с резинкой на штанинах и рукавах, передает «Радио 1».

Кроме того, она посоветовала родителям воздержаться от распития спиртных напитков, так как по статистике многие ЧП с детьми в выходные дни сопряжены с потреблением алкоголя родителями, передает «360».

С начала этого года в Московской области 46 детей пострадали от укусов собак, из которых 10 были бродячими. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о правилах поведения с собаками для детей.

Подмосковье Безопасность Дети
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