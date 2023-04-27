Путин разрешил делать исключения из российских санкций в отношении Украины

Фото: Администрация президента РФ

Кабинет министров Российской Федерации получил право на временные исключения в применении ответных санкций против украинских юридических и физических лиц. Соответствующий указ в четверг, 27 апреля, подписал президент РФ Владимир Путин.

Уточняется, что решение распространяется на ограничительные меры, принятые в 2018 году.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Указ размещен на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в документ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских компаний и граждан от 2018 года, который также обновлялся в 2019 и 2021 годах. На сегодняшний день в список по контрсанкциям входят свыше 900 граждан Украины и более 90 компаний страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине апреля ввел санкции против 438 граждан и 254 компаний из России. Всего главой государства было подписано два санкционных списка. В отношении попавших в перечни граждан и компаний введены специальные ограничения.