Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пригожин назвал «военным юмором» свои слова о прекращении огня в Артемовске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин назвал «военным юмором» свои слова о прекращении огня в Артемовске
Фото: t.me/wagnernew

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин в четверг, 27 апреля, дезавуировал свое заявление о прекращении огня артиллерии под Артемовском на время приезда американских журналистов.

— В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: «Пригожин приостановил огонь»; «Вагнер» дает возможность заехать американским журналистам»; «Наступление на Артемовск приостановлено». Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора, — заявил он.

По словам Пригожина, он решил так пошутить, узнав, что американских журналистов будет сопровождать командир 57-й бригады ВСУ, известный под позывным Цербер. За ним бойцы ЧВК давно ведут охоту, передает слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

До этого основатель «Вагнера» заявил, что в Артемовске приостановят артиллерийский огонь на время поездки в город американских журналистов.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте