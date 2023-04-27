Пригожин назвал «военным юмором» свои слова о прекращении огня в Артемовске

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Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин в четверг, 27 апреля, дезавуировал свое заявление о прекращении огня артиллерии под Артемовском на время приезда американских журналистов.

— В целях поржать я сделал заявление в СМИ, все СМИ выходят с заголовками: «Пригожин приостановил огонь»; «Вагнер» дает возможность заехать американским журналистам»; «Наступление на Артемовск приостановлено». Ребята, это юмор такой военный. Юмор, и ничего кроме юмора, — заявил он.

По словам Пригожина, он решил так пошутить, узнав, что американских журналистов будет сопровождать командир 57-й бригады ВСУ, известный под позывным Цербер. За ним бойцы ЧВК давно ведут охоту, передает слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

До этого основатель «Вагнера» заявил, что в Артемовске приостановят артиллерийский огонь на время поездки в город американских журналистов.

Корреспондент немецкого журнала Der Spiegel Экхард Кляйн рассказал, что во время сражений за Артемовск ВСУ лишились множества своих солдат. По его словам, в последние несколько дней обстрелы на территории Артемовска значительно участились.