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Пушилин планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Пушилин планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР в 2023 году
Фото: roscongress / Анатолий Медведь

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы региона в 2023 году. О своем намерении он заявил в четверг, 27 апреля, во время прямой линии с жителями республики.

Соответствующий вопрос врио ДНР задали жители региона в ходе эфира.

— Да, я принял такое решение. Это моя ответственность, причем даже не с 2018 года, а с 2014-го, — приводит слова Пушилина РИА Новости.

Врио главы ДНР добавил, что он чувствует личную ответственность за все процессы, которые происходят в республике.

В марте Пушилин подписал указ о создании Штаба гражданской обороны республики. Организацию возглавил глава регионального МЧС, в ее состав вошли его заместители, омбудсмен ДНР, представители министерств, стратегических организаций и предприятий.

Также врио ДНР указом назначил бывшего первого вице-премьера республики Евгения Солнцева главой правительства региона. Летом прошлого года он занял должность заместителя председателя правительства ДНР Виталия Хоценко. Затем Солнцева назначили первым замглавы правительства.

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