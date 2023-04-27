Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

С начала года москвичи активировали карту «Тройка» на валидаторах более миллиона раз

Евгений Силаев
Город
С начала года москвичи активировали карту «Тройка» на валидаторах более миллиона раз
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С начала 2023 года сервисом активации карты «Тройка» на валидаторах столичного транспорта воспользовались более миллиона раз. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это очень удобно — для записи платежа больше не нужно спускаться в метро. Мы постоянно развиваем пассажирские сервисы для удобства горожан, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов.

Отмечается, что данный сервис в столичном транспорте заработал в 2022 году. За это время им воспользовались более 3,3 миллиона раз.

Кроме того, в 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.

22 апреля тематические карты «Тройка» в четырех дизайнах выпустили в столичном метро совместно с ЗАГС Москвы. Общий тираж тематических карт с дизайном составит 10 тысяч экземпляров.

Транспорт Карта «Тройка» Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте