С начала года москвичи активировали карту «Тройка» на валидаторах более миллиона раз

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С начала 2023 года сервисом активации карты «Тройка» на валидаторах столичного транспорта воспользовались более миллиона раз. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Это очень удобно — для записи платежа больше не нужно спускаться в метро. Мы постоянно развиваем пассажирские сервисы для удобства горожан, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Максим Ликсутов.

Отмечается, что данный сервис в столичном транспорте заработал в 2022 году. За это время им воспользовались более 3,3 миллиона раз.

Кроме того, в 2023 году в автоматы и кассы по продаже билетов столичного метрополитена поступит около 6,5 миллиона транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом.

22 апреля тематические карты «Тройка» в четырех дизайнах выпустили в столичном метро совместно с ЗАГС Москвы. Общий тираж тематических карт с дизайном составит 10 тысяч экземпляров.