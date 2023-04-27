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Россия обогнала США по производству минеральных удобрений

Евгений Белоусов
Экономика
Россия обогнала США по производству минеральных удобрений
Фото: shutterstock

Россия обогнала США и Индию по производству минеральных удобрений, став вторым по величине производителем в мире. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

— Мы обогнали Соединенные Штаты, Индию в производстве и сегодня являемся крупнейшим производителем минеральных удобрений в мире после Китая. Это действительно огромное достижение, — заявил он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что за последние 10 лет Россия увеличила производство до 55 миллионов тонн всех видов удобрений. Кроме того, РФ является крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений, передает слова Гурьева официальный сайт Кремля.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев раскритиковал идею «недоумков из G7» относительно возможности введения почти полного запрета на экспорт товаров в Россию. По его словам, при подобном исходе событий для Европы «закончится зерновая сделка и многое другое».

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