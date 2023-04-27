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Минфин: Россия почти полностью отказалась от международных расчетов в долларах

Евгений Жуков
Экономика
Минфин: Россия почти полностью отказалась от международных расчетов в долларах
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Отечественные компании почти полностью отказались от международных расчетов в долларах, при этом доля расчетов в евро похожим образом постепенно сходит на нет. Об этом в четверг, 27 апреля, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

— Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. (Есть — прим. «ВМ) отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят, — с точки зрения системных, их нет, — пояснил чиновник.

По его словам, это объясняется несколькими факторами. К таковым относятся блокировка российских счетов за рубежом, долгая проверкой платежей на предмет соответствия санкциям, а также нежелание использовать валюту, которая просто может не дойти до адресата.

Менее активный рост по сравнению с другими валютами «дружественных» стран наблюдается в тандеме «рубль — рупия» — частично это связано с валютными ограничениями в Индии, передает РБК.

Клиенты банка ВТБ откажутся от вкладов в долларах и евро к 2025 году. Таким прогнозом накануне поделился заместитель председателя правления финансовой организации Анатолий Печатников.

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