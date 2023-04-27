В Свердловской области ввели режим ЧС в пострадавших от пожаров муниципалитетах

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на территории муниципалитетов региона, которые пострадали от пожаров. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в региональном департаменте информационной политики.

— Куйвашев ввел режим чрезвычайной ситуации в муниципалитетах Свердловской области, на территории которых от пожаров на этой неделе пострадали населенные пункты. Речь идет о Сосьвинском городском округе, Ирбитском районе, Махневском муниципальном образовании и городском округе Карпинске, — передает сообщение ТАСС.

27 апреля по делу о гибели двух человек в результате пожара в поселке Сосьва Свердловской области были задержаны двое подозреваемых.

Следственный комитет задержал 29-летнего управленца местной пилорамы, а также 40-летнего ответственного за пожарную безопасность в муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО».

В свою очередь президент РФ Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Свердловской области.