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Ребенок в Челябинске впал в кому после игры на площадке в детском саду

Степан Жирнов
Происшествия
Ребенок в Челябинске впал в кому после игры на площадке в детском саду
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Трехлетний ребенок в Челябинске попал в больницу после того, как застрял на площадке в детском саду. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

Инцидент произошел в детском саду № 481. Утром во время прогулки воспитанник учреждения гулял и, играя, застрял головой в конструкции в виде автобуса и повис. Воспитательница не сразу заметила произошедшее. Когда ребенка вытащили, он уже был без сознания и не дышал.

Сотрудники детского сада реанимировали ребенка, после чего передали его бригаде скорой помощи. В больнице ему поставили диагноз «механическая асфиксия», мальчик впал в кому.

Как сообщил Telegram-канал Shot, с сотрудниками учреждения работают следователи. Воспитатели до сих пор не могут объяснить, как ребенок мог застрять на игровой площадке.

Похожий случай произошел, когда восьмилетний мальчик впал в кому после травмы на тренировке по гимнастике. Выполняя сложный элемент, юный спортсмен отпустил перекладину, а его руки выскользнули из страховочных лямок.

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в крайне тяжелом состоянии.

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