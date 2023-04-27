Открытое горение в Сосьве Свердловской области ликвидировали спустя более двух суток

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пожарные ликвидировали открытое горение в поселке Сосьва Свердловской области спустя более двух суток. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— В 16:45 по московскому времени открытое горение на пожаре в поселке Сосьва ликвидировано, — передает сообщение Telegram-канал ведомства.

До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим ЧС на территории муниципалитетов региона, которые пострадали от пожаров.

Пожар, о котором идет речь, произошел в среду, 26 апреля. В результате погибло два человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

В тот же день крупные пожары также произошли в населенных пунктах Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В четверг пресс-служба МЧС показала видео, на котором показано актуальное состояние пострадавших от стихии поселков. В ведомстве подчеркнули, что от огня пострадали 178 строений.