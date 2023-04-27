Макрон нецензурно выругался на встрече с французами

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе общения с гражданами на рынке в городе Доль в восточной части страны использовал ненормативную лексику, говоря о медленных темпах пенсионной реформы. Эфир в четверг, 27 апреля, транслировал телеканал BFMTV.

В неформальной обстановке французского лидера спросили о ходе крайне непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив, что ее проведение занимает слишком много времени и требует слишком больших трат со стороны государства.

— Ах ... (нецензурное выражение) я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее! — воскликнул в сердцах Макрон.

Наиболее мягким вариантом перевода слова, которое использовал президент Франции, является слово «черт», говорится в статье.

По словам Макрона, пенсионная реформа во Франции, повышающая возраст выхода на пенсию до 64 лет, вступит в силу уже этой осенью. Тем не менее президент признал, что французская общественность оказалась очень недовольна новой реформой.

После одобрения пенсионной реформы всю ночь во Франции не прекращалась стихийная волна протестов.