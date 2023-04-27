Показы спектакля «Мое счастливое детство» пройдут в театре «Мост»

Фото: Егор Серегин / театр «Мост»

Москва, Большая Садовая улица, 6 Карта всех событий

На основной сцене театра «Мост» 29 апреля в 12:00 и 6 мая в 17:00 зрителям представят необычные показы премьерной детской постановки Евгения Славутина «Мое счастливое детство». Сценарий спектакля основан на рассказах писателя Александра Раскина.

В пресс-службе театра отметили, что «Мое счастливое детство» — это «больше, чем спектакли». Зрители смогут окунуться в атмосферу детства.

Еще до начала постановки они смогут запускать мыльные пузыри и принимать участие в играх. После показа актеры спустятся в зрительный зал, чтобы пообщаться с гостями, поиграть и сделать совместные снимки.

Сюжет постановки расскажет, как возникает настоящая дружба и как можно выбрать себе профессию. Кроме того, зрители узнают и секрет важного умения — жонглирования.

Взрослые гости после мероприятия смогут принять участие в паблик-токе с режиссером и педагогом Евгением Славутиным. За 40 лет творческой деятельности он вырастил целую плеяду артистов, поэтому мастер-класс по воспитанию подрастающего поколения будет полезен родителям.

В апреле в театре «Мост» стартовали «Квартирники на Новинском». Это тематические акустические концерты в «домашних аранжировках», а также экспериментальные показы от молодых режиссеров и актеров — эскизы спектаклей и литературно-музыкальные перформансы.