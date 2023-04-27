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СМИ: Украинский дрон попытался атаковать Курскую АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СМИ: Украинский дрон попытался атаковать Курскую АЭС
Фото: shutterstock

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел еще накануне вечером. Беспилотник удалось сбить российской системой ПВО, передает РИА Новости.

Утром 24 апреля в подмосковном поселке Воровское неподалеку от Ногинска упал беспилотник. Трехметровый дрон-камикадзе нес канадские взрывные заряды M112. По предварительным данным, он потерпел крушение из-за столкновения с деревьями.

Украинская сторона 26 марта предприняла в городе Киреевске Тульской области попытку атаки беспилотником типа «Стриж» (Ту-141), однако аппарат был выведен из строя с помощью комплекса радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба правительства региона сообщала, что в результате происшествия были повреждены 10 частных домов, в шести многоквартирных домах выбило стекла в подъездах, пострадали три человека.

Украина Беспилотники Курск АЭС
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