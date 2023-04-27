Москомэкспертиза согласовала проект здания полиции в Лосиноостровском районе

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Проект нового здания полиции в Лосиноостровской районе согласован, утверждена проектная документация. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отмечается, что новый объект появится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 42, Лосиноостровский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО). Проектом планируется возведение четырехэтажного здания.

В новом отделе появятся конференц-зал, тренажерный зал, класс службы и разнообразные кабинеты. Кроме того, в здании появится площадка для тренировок стрельбы.

— В учреждении расположатся различные структурные подразделения руководства: штаба, дежурной части и полиции, в том числе отделения уголовного розыска и дознания, следственное, а также групп оперативно-розыскной информации, тылового обеспечения, делопроизводства и прочие, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит сайт мэра Москвы.

На месте заброшенного долгостроя в районе Марьино появится многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Участок уже передан инвестору под строительство, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.