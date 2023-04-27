Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москомэкспертиза согласовала проект здания полиции в Лосиноостровском районе

Евгений Силаев
Город
Москомэкспертиза согласовала проект здания полиции в Лосиноостровском районе
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Проект нового здания полиции в Лосиноостровской районе согласован, утверждена проектная документация. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Отмечается, что новый объект появится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 42, Лосиноостровский район, Северо-Восточный административный округ города Москвы (СВАО). Проектом планируется возведение четырехэтажного здания.

В новом отделе появятся конференц-зал, тренажерный зал, класс службы и разнообразные кабинеты. Кроме того, в здании появится площадка для тренировок стрельбы.

— В учреждении расположатся различные структурные подразделения руководства: штаба, дежурной части и полиции, в том числе отделения уголовного розыска и дознания, следственное, а также групп оперативно-розыскной информации, тылового обеспечения, делопроизводства и прочие, — рассказала председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, чьи слова приводит сайт мэра Москвы.

На месте заброшенного долгостроя в районе Марьино появится многофункциональный клинико-диагностический центр с гостиницей. Участок уже передан инвестору под строительство, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство Полиция Северо-Восточный административный округ (СВАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Кутьева
Екатерина Кутьева

Как преобразился столичный район Раменки

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Вселяем желание побеждать

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Непотерянное поколение: почему не стоит торопиться с выводами о молодежи

Никита Миронов
Никита Миронов

Зеленский довоюется до нового Майдана

Антон Кузнецов
Антон Кузнецов

Время экспедиций: поисковики открыли сезон

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мирный атом — оружие санкций

Александр Лосото
Александр Лосото

С кого спрашивать за профилактику: нужна ли в России «мобильная» диспансеризация

Все мнения
О проекте