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Украинская рок-группа «Антитела» анонсировала концерт в российской Ялте. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили сами музыканты в одной из своих социальных сетей.

— Мы открываем предпродажи на первое большое стадионное шоу в Ялте, — говорится в публикации.

Музыканты собрались выступить 23 августа на стадионе «Авангард», они также начали продажу билетов на концерт.

После начала специальной операции России музыканты «Антител» публично поддержали ВС своей страны, а также оказывали украинкой армии материальную помощь. Они также заявили, что в 2024 году Ялта «перестанет входить в состав России», передает РИА Новости.

Недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон должен отказаться от части своей страны — Бордо, если хочет участвовать в переговорах по Крыму от имени Киева.

Данилов отметил, что Макрон ошибается, если думает, что может действовать «за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом».