Четверо детей подорвались на мине в Донецке

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Четверо детей в Донецке подорвались на мине. Об этом стало известно в четверг, 27 апреля.

В результате взрыва пострадали четверо детей, двое из них в тяжелом состоянии, двое — в среднем. Власти города пока не комментировали информацию о взрыве, передает РЕН ТВ.

Обстрелы мирных районов со стороны ВСУ не прекратились даже на Пасху. Ракеты упали около кафедрального Спасо-Преображенского собора, в котором в тот момент проводилось праздничное богослужение.

Стреляли из реактивных систем залпового огня. Жителям Ворошиловского района Донецка пришлось экстренно эвакуироваться.

15 апреля сообщалось, что командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.