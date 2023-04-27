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Правоохранители приступили к допросу Блиновской

Евгений Жуков
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Правоохранители приступили к допросу Блиновской
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Блогера Елену Блиновскую доставили во второе управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 27 апреля.

Сотрудники данного управления занимаются преступлениями против государственной власти, а также расследованиями махинаций в сфере экономики. Правоохранители приступили к ее допросу.

27 апреля блогера и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет возбудил в отношении знаменитости уголовное дело.

Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал, что преступления, в которых подозревают Блиновскую, позволяют следствию добиться ее реального ареста.

Блогерша подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, связанных с уклонением физлица от уплаты налогов, а также с легализацией или «отмыванием» денежных средств, приобретенных в результате совершения лицом преступления.

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