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Spectator: США опасаются потери контроля над действиями ВСУ из-за риска эскалации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Spectator: США опасаются потери контроля над действиями ВСУ из-за риска эскалации
Фото: president.gov.ua

Вашингтон опасается, что участившиеся удары украинской армии по территории России могут привести к опасной эскалации. Такое мнение высказал в четверг, 27 апреля, обозреватель Марк Галеотти в статье для Spectator.

— Вашингтон прилагает все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых эскалацией, но не всегда с полным успехом, — пишет обозреватель.

Американское правительство неоднократно выражало обеспокоенность по поводу амбиций спецслужб Украины, утверждает Галеотти. Нежелание поставлять определенные виды оружия частично мотивировано попытками ограничить возможности Киева по проведению подобных атак, говорится в публикации.

15 апреля сообщалось, что командование украинской армии предприняло несколько попыток контрнаступления, в том числе в районе населенного пункта Водяное. По информации военных корреспондентов, в ходе боя российские бойцы ликвидировали и повредили несколько единиц украинской техники.

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые за последние десять лет бои. Он отметил, что российские войска сосредотачиваются в городе.

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