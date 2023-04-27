Посол США в РФ Трейси назвала странным и средневековым термин англосаксы

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Термин «англосаксы», который упоминается в обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, является странным и чуть ли не средневековым, он не отражает суть Соединенных Штатов как многонациональной страны. Об этом сказала в четверг, 27 апреля, посол США в РФ Линн Трейси.

— Я хотела бы сказать об очень странном упоминании в Концепции «англосаксов». В этом термине есть что-то чуть ли не средневековое. Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов, — заявила она в интервью изданию «Коммерсант».

По ее словам, термин «англосаксы» совсем не отражает суть Америки, которая является многонациональной страной, где живут выходцы со всего мира. Они «внесли свой вклад в американскую культуру, значительно обогатив американскую жизнь».

— Мы очень гордимся своей страной, которая впитывает лучшие таланты и традиции, с которыми люди к нам приезжают, и превращает их в наше общее достояние. Поэтому при всем уважении к языковым приемам, которые используются для описания США, «англосаксы» звучат очень странно и просто не отражают суть США, — отметила Трейси.

Россия не считает себя врагом западных стран. Об этом сказано в новой Концепции внешней политики страны. В документе подчеркивается, что РФ не планирует изолироваться от Запада и не имеет к нему враждебного отношения.