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Народный календарь. Какие овощи нужно сажать на Кузьму Огородника, 1 мая

Евгений Белоусов
Общество
Народный календарь. Какие овощи нужно сажать на Кузьму Огородника, 1 мая
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 1 мая чтит память преподобного Космы Халкидонского. В народе этот день называли Кузьма Огородник.

Традиционно в этот день было принято заниматься огородом. Считалось, что на Кузьму Огородника обязательно нужно высаживать морковь и свеклу. Однако этим должны были заниматься исключительно женщины. Наши предки верили, что посаженные мужчиной овощи взойдут, но вот урожая никакого дать не смогут.

Приметы погоды

Кукушка кукует — наступают теплые деньки.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной.

Если 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть теплым и пригожим.

Зацвела рябина — тепло будет стойкое.

Черемуха зацвела — жди похолодания.

Именины отмечают: Антон, Василий, Виктор, Григорий, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил.

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