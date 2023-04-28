Блогера Блиновскую в наручниках увезли в автозаке в ИВС

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Блогера Елену Блиновскую после допроса, который продолжался несколько часов, увезли на автозаке в изолятор временного содержания (ИВС).

Блиновскую вывели из здания в наручниках и увезли в ИВС, там она проведет ночь.

Решение об аресте блогера, которой уже предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных преступным путем, пока не принято. Ее задержали в рамках статьи 91 УПК, сообщает РЕН ТВ.

27 апреля создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов. Следственный комитет РФ возбудил в отношении блогера уголовное дело.

Адвокат Дмитрий Аграновский пояснил, что преступления, в которых подозревают Блиновскую, позволяют следствию добиться ее реального ареста.

Что известно о Блиновской, почему ей заинтересовались правоохранители и какое наказание ее может ожидать — в материале «Вечерней Москвы».