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Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн заявил об обмане Зеленского про отношения с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн заявил об обмане Зеленского про отношения с РФ
Фото: bundeskanzleramt.at

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание об улучшении отношений с РФ. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

— Когда Зеленский баллотировался в президенты, он сделал акцент на улучшении отношений с Российской Федерацией. Он получил абсолютное большинство голосов, результаты были очевидными, — указал он в интервью на Youtube-канале с журналистом Стивеном Гарднером.

Также Макговерн напомнил, что глава Украины обещал стабилизацию ситуации в Донбассе и обратился к нацистским формированиям, которые обстреливали русскоязычных жителей, с просьбой покинуть территории.

Но нацистские батальоны отреагировали на просьбу Зеленского без энтузиазма.

— Ты кто, черт возьми, такой? — предположил разведчик, какой ответ от нацистов получил политик.

Ведущий же отметил, что украинский лидер «ходит по лезвию», пытаясь угодить и «картелю нацистов», которые тайно управляют страной, и странам блока Североатлантического альянса.

Бывший британский дипломат и профессор военных исследований Тим Уилласи-Уилси высказался, что у Владимира Зеленского осталось полгода для достижения в военных действиях приемлемого для Запада результата.

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